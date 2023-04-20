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«Не знаем, что делать»: в США забили тревогу из-за противостояния с Россией

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Решение американских властей противостоять Москве и Пекину осложняется наличием ядерного оружия у России и КНР, сообщает New York Times.

«Не знаем, что делать»: в США забили тревогу из-за противостояния с Россией
© ТАСС

Как заявил бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Генри Сокольский, «мы не знаем, что делать». Как говорится в статье, Китай намеревается расширить свой ядерный потенциал, что изменит баланс сил в мире. В Вашингтоне идут дебаты о том, требует ли грядущее расширение арсенала совершенно нового подхода. Некоторые американские сенаторы говорят об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам.

При этом не все в Америке разделяют такое предложение, называя его «чрезмерной реакцией». Профессор Гарварда Мэтью Банн считает, что «думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие».

Со своей стороны, администрация президента Джо Байдена объявила о планах создать первую новую боеголовку для национального ядерного арсенала со времен холодной войны — обновление, которое, по заявлению Белого дома, давно назрело по соображениям безопасности. Оружие, предназначенное для ракет подводных лодок, является лишь небольшой частью гигантского капитального ремонта национального комплекса атомных баз, заводов, бомбардировщиков, подводных лодок и ракет наземного базирования. Его 30-летняя стоимость может достичь 2 триллионов долларов.

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