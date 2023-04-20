«Не знаем, что делать»: в США забили тревогу из-за противостояния с Россией

Решение американских властей противостоять Москве и Пекину осложняется наличием ядерного оружия у России и КНР, сообщает New York Times.

Как заявил бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Генри Сокольский, «мы не знаем, что делать». Как говорится в статье, Китай намеревается расширить свой ядерный потенциал, что изменит баланс сил в мире. В Вашингтоне идут дебаты о том, требует ли грядущее расширение арсенала совершенно нового подхода. Некоторые американские сенаторы говорят об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам.

При этом не все в Америке разделяют такое предложение, называя его «чрезмерной реакцией». Профессор Гарварда Мэтью Банн считает, что «думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие».