В Европарламенте предрекли Чехии трудности в случае частичной мобилизации

Чехию ждут трудности в случае частичной мобилизации, поскольку она не знает, как нужно действовать в такой ситуации, считает депутат Европарламента Гинек Блашко. Его слова приводит издание Parlamentní listy.

Фото: Radek Kozák / Unsplash Radek Kozák / Unsplash

Евродепутат указал, что на данный момент в стране не выстроена система рассылки повесток. Кроме того, добавил он, отсутствуют условия для содержания и подготовки военнослужащих. «Все казармы распроданы, и нигде ничего нет, а те, которые остались, рассчитаны примерно на то число солдат, которые служат в нашей профессиональной армии», — рассказал Блашко.

Он также добавил, что если вооруженный конфликт начнется на территории Чехии, то гражданам придется очень туго, потому что при интенсивных боях необходимо будет активно восполнять ряды солдат.