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19 минут назад

В Европарламенте предрекли Чехии трудности в случае частичной мобилизации

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Чехию ждут трудности в случае частичной мобилизации, поскольку она не знает, как нужно действовать в такой ситуации, считает депутат Европарламента Гинек Блашко. Его слова приводит издание Parlamentní listy.

В Европарламенте предрекли Чехии трудности в случае частичной мобилизации
Фото: Radek Kozák / UnsplashRadek Kozák / Unsplash

Евродепутат указал, что на данный момент в стране не выстроена система рассылки повесток. Кроме того, добавил он, отсутствуют условия для содержания и подготовки военнослужащих. «Все казармы распроданы, и нигде ничего нет, а те, которые остались, рассчитаны примерно на то число солдат, которые служат в нашей профессиональной армии», — рассказал Блашко.

Он также добавил, что если вооруженный конфликт начнется на территории Чехии, то гражданам придется очень туго, потому что при интенсивных боях необходимо будет активно восполнять ряды солдат.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Карел Ржехка призвал готовиться к возможному столкновению между НАТО и Россией. По его мнению, Чехия станет участницей конфликта «с первой минуты».

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