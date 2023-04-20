Генсек СНГ оценил последствия отрыва Украины от Содружества

Свертывание Киевом связей с Содружеством Независимых Государств (СНГ) не приводит ни к чему хорошему ни для объединения, ни для самой Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Отвечая на вопрос, плохо ли СНГ без Украины, Лебедев подчеркнул, что ничего хорошего в отрыве Киева от СНГ нет. "Откровенно, как нормальный человек, и много лет проживший на Украине, и знающий о тесных связях экономических, культурных, гуманитарных Украины, существовавших до недавнего времени с другими странами Содружества, в первую очередь с Россией, с Белоруссией, я хочу сказать, что ничего хорошего для Содружества нет", - указал он.

"И большинство государств высказывают сожаление в связи со свертыванием Украиной, с прекращением Украиной взаимодействия со странами СНГ. Но не могу не сказать также, что еще больший ущерб, как мне представляется, от свертывания связей нанесен самой Украине", - подчеркнул Лебедев.

Генсек СНГ пояснил, что Содружество - это самодостаточное образование, у которого есть огромные ресурсы, технологическая база. "Здесь и Россия, и Белоруссия с хорошим промышленным и научно-техническим потенциалом, Казахстан, Узбекистан, другие страны Содружества, полезные ископаемые на их территориях. Мы самодостаточные, но вот Украине одной без СНГ намного сложнее, конечно", - отметил Лебедев.