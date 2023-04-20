В НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом

Представитель НАСА опроверг информацию о падении спутника в небе над Киевом вечером 19 апреля. Об этом он сообщил РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, спутник НАСА под названием RHESSI в настоящее время остается на орбите, и в НАСА отслеживают его путь вместе с Минобороны США. Согласно расчетам, объект войдет в земную атмосферу около 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 по московскому 20 апреля) с возможным отклонением на один час в большую или меньшую сторону. «Риск вреда кому-либо на Земле низок», — заключил представитель космического агентства.