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В НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом

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Представитель НАСА опроверг информацию о падении спутника в небе над Киевом вечером 19 апреля. Об этом он сообщил РИА Новости.

В НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом
© Evelyn Hockstein / Reuters

По словам собеседника агентства, спутник НАСА под названием RHESSI в настоящее время остается на орбите, и в НАСА отслеживают его путь вместе с Минобороны США. Согласно расчетам, объект войдет в земную атмосферу около 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 по московскому 20 апреля) с возможным отклонением на один час в большую или меньшую сторону. «Риск вреда кому-либо на Земле низок», — заключил представитель космического агентства.

Небо в Киеве озарилось белой вспышкой вечером 19 апреля. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка стала результатом падения на Землю космического спутника НАСА. Воздушная тревога была объявлена для того, чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, пояснил он. При этом представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в ВСУ подтвердить эту информацию пока не могут.

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