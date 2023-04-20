В Киеве сообщили, что на город упал американский спутник

В Киеве произошло падение американского космического спутника, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы городской военной администрации Сергея Попко.

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По его словам, в небе над городом можно было наблюдать яркое свечение объекта. Согласно предварительной информации, это произошло из-за падения на Землю космического спутника американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Чтобы избежать жертв после падения обломков, была объявлена воздушная тревога. Попко отметил, что система противовоздушной обороны над регионом не работала.