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22 минуты назад

В Киеве сообщили, что на город упал американский спутник

Елена Прошина

В Киеве произошло падение американского космического спутника, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы городской военной администрации Сергея Попко.

В Киеве сообщили, что на город упал американский спутник
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в небе над городом можно было наблюдать яркое свечение объекта. Согласно предварительной информации, это произошло из-за падения на Землю космического спутника американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Чтобы избежать жертв после падения обломков, была объявлена воздушная тревога. Попко отметил, что система противовоздушной обороны над регионом не работала.

В украинских Вооруженных силах не могут подтвердить информацию о возможном падении аппарата NASA.

В мире,Сергей Попко,NASA,
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