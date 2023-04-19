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Шольц снова отверг требования Украины о поставках истребителей

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Запад продолжит оказывать военную помощь Украине, но о новых типах вооружений речи пока не идет. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

Шольц снова отверг требования Украины о поставках истребителей
© globallookpress.com

По его словам, в настоящее время Киев нуждается в «том же вооружении, но в больших количествах». Шольц пояснил, что речь идет о поставках Украине систем противоракетной обороны, танков и боеприпасов.

СМИ: Киев запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет

«Это и останется основой того, что нам предстоит делать в будущем», — добавил он.

Шольц подчеркнул, что Западу стоит быть готовым к тому, что потребности Киева в военной помощи «могут сохраняться долго».

Таким образом канцлер ФРГ в очередной раз косвенно отверг требования Украины по поставкам истребителей.

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