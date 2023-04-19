Шольц снова отверг требования Украины о поставках истребителей

Запад продолжит оказывать военную помощь Украине, но о новых типах вооружений речи пока не идет. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время Киев нуждается в «том же вооружении, но в больших количествах». Шольц пояснил, что речь идет о поставках Украине систем противоракетной обороны, танков и боеприпасов.

«Это и останется основой того, что нам предстоит делать в будущем», — добавил он.

Шольц подчеркнул, что Западу стоит быть готовым к тому, что потребности Киева в военной помощи «могут сохраняться долго».