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12 минут назад

Макрон заявил о намерении продолжить поездки по стране, несмотря на протесты

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит поездки по стране, несмотря на уличные протесты, которые устраивают граждане недовольные принятием пенсионной реформы во время его визитов. Его слова приводит ТАСС.

Макрон заявил о намерении продолжить поездки по стране, несмотря на протесты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня, 19 апреля, Макрон посетил несколько коммун восточного региона Гранд-Эст, где протестующие освистывали его и требовали покинуть пост главы страны.

«Я слышу недовольство, но я ничего другого и не ожидал. Однако это не помешает мне продолжить поездки по стране, потому что мы должны идти вперед», — сказал на это президент Франции.

Также он заявил протестующим, что «есть конституция и есть президент, принимающий решение, и есть парламент, принимающий или не принимающий законопроекты».

«Все очень просто», — добавил Макрон.

Ранее во время посещения деревообрабатывающего завода Mathis протестующие освистали его, требовали покинуть пост и пели песню сторонников движения «желтые жилеты». Также граждане страны били в пустые кастрюли перед мэрией коммуны и отключили электричество на предприятии.

В мире,Эммануэль Макрон,
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