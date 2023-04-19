Раскрыты темы встречи Байдена и премьер-министра Испании
Президент США Джо Байден и премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече 12 мая обсудят усиление сотрудничества в области обороны, развитие НАТО, поддержку Украины и санкции против России. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».
По его словам, Байден и Жан-Пьер намерены «оценить свои усилия в качестве союзников и близких партнеров по НАТО с целью укрепления двусторонних отношений в обороне, трансатлантическую безопасность и экономическое процветание».
«Они обсудят решительную поддержку Украины и усилия по введению издержек для Кремля», — отметил он.
Также Байден и Санчес планируют обсудить различные вопросы координации в рамках подготовки Испании к председательству в совете Евросоюза с июля 2023 года.