В Турции обвинили оппозицию в стремлении втянуть страну в войну

«Мы ведем сейчас сбалансированную политику... Зачем нам в войне поддерживать одну определенную сторону и становиться стороной конфликта? А вот те, кто говорят – "мы займем определенную сторону, нарушим баланс" – если они придут ко власти, то не дай Бог – втянут страну в войну», – заявил он. Глава МИД также добавил, что Турции не нужно занимать чью-то сторону, так как страна не является «пешкой» других государств, а «сама создаёт правила игры».