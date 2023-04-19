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В Турции обвинили оппозицию в стремлении втянуть страну в войну

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Глава МИД Турции и кандидат в депутаты парламента Мевлют Чавушоглу заявил, что оппозиция может втянуть страну в войну. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Турции обвинили оппозицию в стремлении втянуть страну в войну
© РИА Новости

Такое заявление Чавушоглу сделал во время выступления в Манавгате.

«Мы ведем сейчас сбалансированную политику... Зачем нам в войне поддерживать одну определенную сторону и становиться стороной конфликта? А вот те, кто говорят – "мы займем определенную сторону, нарушим баланс" – если они придут ко власти, то не дай Бог – втянут страну в войну», – заявил он. Глава МИД также добавил, что Турции не нужно занимать чью-то сторону, так как страна не является «пешкой» других государств, а «сама создаёт правила игры».

Ранее Глава МВД Турции заявил о том, что весь мир ненавидит США.

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