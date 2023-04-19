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14 минут назад

Байден собирается провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

ТАСС

Президент США Джо Байден собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, но о конкретных планах сообщить пока нечего. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Байден собирается провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы неоднократно говорили, что президент собирается позвонить председателю [КНР] Си [Цзиньпину]. Сейчас я не могу сообщить вам о звонке", - сказала она.

"Как мы ранее заявляли, мы считаем, что важно поддерживать открытыми каналы связи с Китаем. Мы считаем важными двусторонние отношения с Китаем <...>, хотя мы и говорим о стратегическом соперничестве с Китаем. И это не изменилось. Мы продолжим движение в этом направлении", - добавила Жан-Пьер.

Администрация США в последние недели неоднократно давала понять, что Байден хотел бы провести телефонный разговор с Си Цзиньпином. Агентство Reuters в марте сообщило, что Пекин не проявляет заинтересованности в организации этой беседы, в частности из-за действий Вашингтона, касающихся Тайваня.

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