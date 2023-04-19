Байден собирается провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

"Как мы ранее заявляли, мы считаем, что важно поддерживать открытыми каналы связи с Китаем. Мы считаем важными двусторонние отношения с Китаем <...>, хотя мы и говорим о стратегическом соперничестве с Китаем. И это не изменилось. Мы продолжим движение в этом направлении", - добавила Жан-Пьер.