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1 час назад

Жена Бориса Джонсона показала детей на отдыхе в США

Газета.Ru

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Кэрри Джонсон выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подборку фотографий с отдыха в Южной Каролине, где, в частности, запечатлены ее общие дети с Борисом Джонсоном, Уилфред и Роми. Об этом сообщает Daily Mail.

Жена Бориса Джонсона показала детей на отдыхе в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимках, сделанных со спины, можно видеть, как дети бывшей первой пары Великобритании прогуливаются по пляжу и наблюдают за природой на курортном острове Кайава на юго-востоке США.

Предполагается, что семья Джонсона провела в Южной Каролине уже несколько дней. На одном из выложенных ранее фото Кэрри Джонсон предстала в виде селфи в зеркале — на ней было свободное белое платье с лифом, застегивающимся на пуговицы.

«Идеальное, сногсшибательное платье для отпуска», — подписала она свой пост.

На одном из снимков жены экс-главы кабинета министров Великобритании запечатлен аллигатор с предупреждением, что кормить этих животных запрещено законом.

Отмечается, что в графике Бориса Джонсона на прошлой неделе было выступление на небольшой конференции на гольф-курорте на острове Кайава.

В мире,Борис Джонсон,
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