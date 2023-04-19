Жена Бориса Джонсона показала детей на отдыхе в США

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Кэрри Джонсон выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подборку фотографий с отдыха в Южной Каролине, где, в частности, запечатлены ее общие дети с Борисом Джонсоном, Уилфред и Роми. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимках, сделанных со спины, можно видеть, как дети бывшей первой пары Великобритании прогуливаются по пляжу и наблюдают за природой на курортном острове Кайава на юго-востоке США.

Предполагается, что семья Джонсона провела в Южной Каролине уже несколько дней. На одном из выложенных ранее фото Кэрри Джонсон предстала в виде селфи в зеркале — на ней было свободное белое платье с лифом, застегивающимся на пуговицы.

«Идеальное, сногсшибательное платье для отпуска», — подписала она свой пост.

На одном из снимков жены экс-главы кабинета министров Великобритании запечатлен аллигатор с предупреждением, что кормить этих животных запрещено законом.