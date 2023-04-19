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Германия признала отставание Запада от России по одному показателю

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Запада теряют свои позиции в Африке, в частности в Сахеле. При этом, по его словам, нарративы и инициативы России успешно закрепляются по всему региону. Он озвучил эти данные, выступая перед бундестагом. Слова Писториуса приводит РИА Новости.

ФРГ признала отставание Запада от России по одному показателю
© globallookpress.com

Писториус отметил, что в Сахеле и по всей Африке окружение с геостратегической точки зрения и в области политики безопасности стало жестче. Он подчеркнул, что, несмотря на «российское присутствие», а, возможно, именно из-за него регион остается стратегически важным.

При этом министр указал, что Западу необходимо обозначить свое присутствие и планы о присутствии в будущем. В то же время он признал, что ситуация с безопасностью в регионе Сахель не стала лучше, несмотря на международную поддержку. Писториус связал это с началом специальной военной операции на Украине, но не пояснил, как именно это повлияло на африканский регион.

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