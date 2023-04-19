ФРГ признала отставание Запада от России по одному показателю

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Запада теряют свои позиции в Африке, в частности в Сахеле. При этом, по его словам, нарративы и инициативы России успешно закрепляются по всему региону. Он озвучил эти данные, выступая перед бундестагом. Слова Писториуса приводит РИА Новости.

Писториус отметил, что в Сахеле и по всей Африке окружение с геостратегической точки зрения и в области политики безопасности стало жестче. Он подчеркнул, что, несмотря на «российское присутствие», а, возможно, именно из-за него регион остается стратегически важным.