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США исключили признание России «страной - спонсором терроризма»

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Власти США выступают против внесения России в черный список стран - спонсоров терроризма, рассказала первый замминистра юстиции США Лиза Монако. Об этом пишет ТАСС.

США исключили признание России «страной - спонсором терроризма»
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Отмечается, что в настоящее время в список внесены Сирия, Северная Корея, Иран и Куба.

Монако подчеркнула, что не представляет, какие могут быть юридические последствия в случае принятия такого шага. Она добавила, что в случае необходимости, анализ последствий проведут специалисты Госдепа.

Вместе с тем, подчеркнула она, глава США Джо Байден дал отчетливо понять, что выступает против подобных мер против России.

Ранее американский посол по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак сообщила, что РФ не вписывается в рамки определения страны - спонсора терроризма, установленного в законах Соединенных Штатов.

Юрист пояснила, что по этой причине Вашингтон не вносит Москву в соответствующие списки.

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