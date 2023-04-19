США рассказали об усилиях по предотвращению новых утечек

Уточняется, что телефонные переговоры министров не анонсировались ни американским, ни израильским оборонными ведомством. По данным издания, разговор Остина и Галланта проходил по специальной защищенной линии. В публикации сообщается, что израильская сторона выслушала объяснения Вашингтона и выразила обеспокоенность по поводу утечки засекреченных материалов.