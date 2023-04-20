$81.62-0.0489.46+0.09
53 минуты назад

Макрон в ответ на призывы к его отставке заверил, что не покинет пост президента

ТАССиещё 3

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил недовольных пенсионной реформой, призывающих его покинуть пост главы государства, в том, что он не намерен уходить в отставку. Кадры разговора французского лидера с одной из жительниц города Пероль, где он сделал незапланированную остановку в ходе визита в департамент Эро на юге Франции, транслировал телеканал LCI .

Макрон ответил на призывы уйти в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я не подам в отставку, этого не произойдет. Надо будет подождать 2027 года (в этом году в республике состоятся президентские выборы - прим. ТАСС)", - заявил Макрон находящейся неподалеку женщине, крикнувшей: "Макрона в отставку".

Макрон заявил о намерении продолжить поездки по стране, несмотря на протесты

Макрон на этой неделе начал рабочие поездки во французские регионы. В среду он посетил завод деревообрабатывающего предприятия Mathis ("Матис") в городе Мюттершольц (департамент Нижний Рейн) в регионе Эльзас на востоке страны. Завод на некоторое время был отключен от электроэнергии, когда там находился президент. Несмотря на запрет на проведение манифестаций в день визита французского лидера, профсоюзы устроили акцию протеста перед приездом Макрона. В четверг он направился в коммуну Ганж (департамент Эро на юге страны), где его визит также не обошелся без инцидента - во время посещения Макроном местного колледжа в нем отключилось электричество.

В мире,протесты Франция,пенсионная реформа,Эмманюэль Макрон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий