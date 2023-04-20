Макрон ответил на призывы уйти в отставку

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил недовольных пенсионной реформой, призывающих его покинуть пост главы государства, в том, что он не намерен уходить в отставку. Кадры разговора французского лидера с одной из жительниц города Пероль, где он сделал незапланированную остановку в ходе визита в департамент Эро на юге Франции, транслировал телеканал LCI .

"Я не подам в отставку, этого не произойдет. Надо будет подождать 2027 года (в этом году в республике состоятся президентские выборы - прим. ТАСС)", - заявил Макрон находящейся неподалеку женщине, крикнувшей: "Макрона в отставку".

Макрон на этой неделе начал рабочие поездки во французские регионы. В среду он посетил завод деревообрабатывающего предприятия Mathis ("Матис") в городе Мюттершольц (департамент Нижний Рейн) в регионе Эльзас на востоке страны. Завод на некоторое время был отключен от электроэнергии, когда там находился президент. Несмотря на запрет на проведение манифестаций в день визита французского лидера, профсоюзы устроили акцию протеста перед приездом Макрона. В четверг он направился в коммуну Ганж (департамент Эро на юге страны), где его визит также не обошелся без инцидента - во время посещения Макроном местного колледжа в нем отключилось электричество.