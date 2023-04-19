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11 минут назад

Швейцария отказалась присоединяться к REPO

Елена Прошина

Швейцария отказалась официально присоединяться к международной целевой группе REPO — многостороннему органу стран Запада, занимающемуся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Федерального департамента министерства экономики, образования и науки страны.

Швейцария отказалась присоединяться к REPO
Фото: EPAEPA

В Берне отметили, что до сих пор «ни одна другая страна не присоединилась к целевой группе REPO».

«В настоящее время сотрудничество на техническом уровне происходит без сбоев. Проводятся телефонные звонки и личные встречи с представителями санкционных ведомств соответствующих стран, происходит обмен электронной корреспонденцией и прочее. По этой причине сейчас Швейцария не видит необходимости в официальном вступлении в целевую группу REPO», — говорится в заявлении швейцарского ведомства.

При этом там указывается, что если в будущем членство в органе будет «отвечать интересам страны, то Берн может пересмотреть ситуацию». В целевую группу REPO входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии.

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