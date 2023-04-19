Байден сохраняет желание провести переговоры с Си Цзиньпином

Такое заявление пресс-секретарь сделала во время брифинга. Жан-Пьер также уточнила, что пока по этой теме нет каких-либо новостей.

«Мы говорим снова и снова, что президент хочет позвонить председателю Си, но на текущий момент мне нечего сообщить», – рассказала она.

По словам Жан-Пьер, власти США всё ещё верит в необходимость оставлять каналы связи с Пекином открытыми, а также в важность двусторонних отношений.