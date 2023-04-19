В США не уверены, что не спонсируют "Талибан"*

США не могут быть уверены в том, что средства, которые они направляют населению Афганистана, не попадают к движению "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду заявил генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко, выступая на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США.

"К сожалению, на данный момент я не могу заверить комитет и американских налогоплательщиков, что мы не спонсируем "Талибан". Так же я не могу заверить, что талибы не получают деньги, которые мы направляем бедному народу Афганистана", - сказал он, напомнив, что с момента вывода войск США выделили $2 млрд на помощь Афганистану и еще $3,5 млрд могут быть переданы его жителям через афганский фонд в швейцарском Банке международных расчетов.

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Как сообщило ранее Министерство финансов США, Вашингтон намерен перевести $3,5 млрд из замороженных активов афганского центробанка в швейцарский трастовый фонд, средства из которого пойдут на стабилизацию экономики Афганистана.

Сопко пояснил, что он не выступает против оказания гуманитарной помощи Афганистану, но призвал обеспечить эффективный надзор, чтобы гарантировать, что деньги пойдут нуждающимся в них афганцам, "а не каким-нибудь талибам".

"Я не видел по телевизору ни одного голодающего боевика "Талибана". Они все выглядят толстыми, глупыми и счастливыми. Но я вижу по телевизору множество голодающих афганских детей. Поэтому у меня возникает вопрос - куда идет все финансирование?" - добавил генеральный инспектор.

Ранее афганский офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщил, что в гуманитарной помощи и защите нуждаются более 28 млн афганцев. При этом в 2021 году их число оценивалось в 18,4 млн, в 2022 году оно увеличилось до 24,4 млн.