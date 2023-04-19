В США признали итоги выборов на севере Косово

«Я призвал сербов участвовать в выборах. Понимаю многие вещи, которые они видят как проблемы, но все равно – нужно участвовать. Если они не будут участвовать, это не значит, что мы не поддерживаем выборы. У правительства Косово есть конституционные обязанности. Будут выборы, мы признаем результаты и надеемся, что сербы в какой-то момент вернутся в структуры», – заявил Габриэль Эскобар.