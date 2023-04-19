В США признали итоги выборов на севере Косово

Спецпредставитель госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил, что Белый дом признаёт результаты выборов в четырёх районах на севере Косово и Метохии. Об этом сообщает информационное агентство Tanjug.
«Я призвал сербов участвовать в выборах. Понимаю многие вещи, которые они видят как проблемы, но все равно – нужно участвовать. Если они не будут участвовать, это не значит, что мы не поддерживаем выборы. У правительства Косово есть конституционные обязанности. Будут выборы, мы признаем результаты и надеемся, что сербы в какой-то момент вернутся в структуры», – заявил Габриэль Эскобар.
При этом Вашингтон признал итоги выборов даже несмотря на бойкот мероприятия со стороны части местного населения, который поддержал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, избранные по результатам этих выборов власти не будут легитимными, «потому что их сформируют албанцы, которых там 2%».