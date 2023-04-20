Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказал предположение, что власти страны знают о коррупционных преступлениях президента Украины Владимира Зеленского, но скрывают это. На это он указал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Экс-разведчик утвердительно ответил на вопрос, знают ли в администрации президента Соединенных Штатов, что украинский лидер — мошенник. «Они содействует этому. Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не допускают инспекций и аудитов», — посчитал Риттер.

Он пояснил, что если о всех деталях военной и финансовой помощи Украине станет известно, в США за счет общественного давления откажутся от поддержки украинской армии.