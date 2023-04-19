СМИ: Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС

Населенные пункты в шести регионах Украины уходят под воду из-за нарушения цикла технологических работ всех украинских ГЭС, рассказал начальник управления ГК КГГА Роман Ткачук. Об этом пишет «Прайм».

Отмечается, что из-за резкого повышения воды в реках в шести регионах подтоплены 1564 домохозяйств. В Киеве вода наступает в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах.

Ткачук пояснил, что ранее Каховская, Каневская, Киевская ГЭС работали в едином режиме, удерживали уровень Днепра на стабильном уровне.

По его словам, повреждения Каховской ГЭС привели к сбоям в работе системы, нарушили цикл работ других электростанций.