Молдова назвала причины объявления персоной нон грата дипломата из России
МИД Молдовы объяснил причины объявления персоной нон грата российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению МИДа Молдовы, такое решение было принято из-за несоответствующих дипломатическому статусу действий со стороны дипломата из России. Ведомство также подчеркнуло, что это решение соответствует положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.
«Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что оно справедливо объявило нон грата на территории нашей страны представителя Посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова», – сказано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Филип Кожокару заявил о том, что один из сотрудников российского посольства в Кишиневе объявлен персоной нон грата.