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Молдова назвала причины объявления персоной нон грата дипломата из России

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МИД Молдовы объяснил причины объявления персоной нон грата российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС.

Молдова назвала причины объявления персоной нон грата дипломата из России
© РИА Новости

Согласно сообщению МИДа Молдовы, такое решение было принято из-за несоответствующих дипломатическому статусу действий со стороны дипломата из России. Ведомство также подчеркнуло, что это решение соответствует положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что оно справедливо объявило нон грата на территории нашей страны представителя Посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова», – сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Филип Кожокару заявил о том, что один из сотрудников российского посольства в Кишиневе объявлен персоной нон грата.

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