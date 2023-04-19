Племянник Кеннеди объявил об участии в выборах президента США

Известный юрист и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в выборах главы государства. Об этом сообщает CNN.

О желании участвовать в выборах ранее сообщили бывший американский лидер Дональд Трамп , губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли .

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й ныне действующий президент Джо Байден выборы проиграет).