Молдавия арестовала имущество Шора

Власти Молдавии наложили на имущество лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора стоимостью 1,36 миллиарда леев (75 миллионов долларов) арест по делу о выводе за пределы страны свыше одного миллиарда долларов. Об этом сообщила глава антикоррупционной прокуратуры страны Вероника Драгалин, передает «РИА Новости».

По ее словам, в деле о банковской краже фигурируют «десятки людей». Прокуратура Молдавии наложила арест на имущество их всех в стране и за ее пределами на сумму в более 7,5 миллиарда леев.

«Что касается Шора, наложен арест на его имущество, находящееся на территории Молдавии, на сумму в размере 1,36 миллиарда леев», — отметила Драгалина.

Она уточнила, что речь идет о жилых и нежилых постройках, земле, самолетах, автомобилях и банковских счетах оппозиционера, которые принадлежат ему напрямую и через иных лиц. Также Драгалина сообщила, что Шора приговорили к 15 годам тюрьмы за два преступления — мошенничество и отмывание денег — и запретили занимать должности в банковской системе на пять лет.