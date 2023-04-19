Гражданина Германии задержали за переход границы РФ со стороны Финляндии

Пограничники в Выборгском районе Ленинградской области задержали гражданина Германии, который незаконно пересек границу с Россией со стороны Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина был задержан 17 апреля. В результате проверочных мероприятий было установлено, что задержанный является гражданином Германии.

Согласно сообщению пограничного управления ФСБ, при себе у мужчины были обнаружены банковские карты и наличные денежные средства. О нарушении государственной границы также было доложено финской стороне.