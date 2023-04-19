$81.65+0.0589.37-0.20

Гражданина Германии задержали за переход границы РФ со стороны Финляндии

Пограничники в Выборгском районе Ленинградской области задержали гражданина Германии, который незаконно пересек границу с Россией со стороны Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает РИА Новости.

Гражданина Германии задержали за переход границы РФ со стороны Финляндии
© РИА Новости

Уточняется, что мужчина был задержан 17 апреля. В результате проверочных мероприятий было установлено, что задержанный является гражданином Германии.

Согласно сообщению пограничного управления ФСБ, при себе у мужчины были обнаружены банковские карты и наличные денежные средства. О нарушении государственной границы также было доложено финской стороне.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий