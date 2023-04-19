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В Финляндии отменили арест земли и здания центра науки и культуры РФ

Правительство Финляндии отменило арест земли и здания Российского центра науки и культуры, наложенный ранее на РЦНиК в рамках европейской санкционной политики, рассказал глава отдела управления по взысканию долгов республики Аки Виртанен. Об этом пишет РИА «Новости».

В Финляндии отменили арест земли и здания центра науки и культуры РФ
© globallookpress.com

«Оснований для изъятия собственности не обнаружилось», - подчеркнул Виртанен.

По данным агентства, российские дипломаты активно включились в работу по разрешению создавшейся ситуации. Они направили во внешнеполитическое ведомство Финляндии ноту с требованием объяснить действия судебных органов в контексте международного права.

Ранее сообщалось, что во вторник, 18 апреля, власти страны арестовали здание центра на основании решения судебных приставов.

Напомним, что владельцем участка площадью 3 326 кв. метров является Россия, ранее он принадлежал СССР.

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