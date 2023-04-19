В Финляндии отменили арест земли и здания центра науки и культуры РФ
Правительство Финляндии отменило арест земли и здания Российского центра науки и культуры, наложенный ранее на РЦНиК в рамках европейской санкционной политики, рассказал глава отдела управления по взысканию долгов республики Аки Виртанен. Об этом пишет РИА «Новости».
«Оснований для изъятия собственности не обнаружилось», - подчеркнул Виртанен.
По данным агентства, российские дипломаты активно включились в работу по разрешению создавшейся ситуации. Они направили во внешнеполитическое ведомство Финляндии ноту с требованием объяснить действия судебных органов в контексте международного права.
Ранее сообщалось, что во вторник, 18 апреля, власти страны арестовали здание центра на основании решения судебных приставов.
Напомним, что владельцем участка площадью 3 326 кв. метров является Россия, ранее он принадлежал СССР.