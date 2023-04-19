В ЕС назвали причину задержек украинского зерна в нескольких странах

Государства Евросоюза готовы покупать украинское зерно, скопившееся на терминалах стран Восточной Европы, но сложная логистика значительно увеличивает его стоимость, рассказал высокопоставленный европейский чиновник. Он добавил, что высокая цена заставляет страны ЕС искать других поставщиков, пишет РИА «Новости».

Чиновник отметил, что на распределение украинской сельхозпродукции влияет преимущественно логистический фактор.

По его словам, Южная Европа нуждалась в кукурузе, но предпочла закупать ее в латиноамериканских странах, так как «привозить ее с Украины было слишком дорого».

Евросоюзу, заметил чиновник, в долгосрочной перспективе следует развивать транспортную инфраструктуру, как непосредственно в организации, так и на украинской территории.