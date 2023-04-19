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Литва выразила резкий протест Белоруссии из-за систематических нарушений границы

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МИД Литвы вызвал представителя белорусского посольства на фоне постоянных нарушений границы государства, сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, сотрудник дипмиссии Белоруссии получил ноту протеста.

Литва выразила резкий протест Белоруссии
© Газета.Ru

«Была вручена нота с выражением резкого протеста в связи с умышленными и систематическими нарушениями государственной границы Литовской Республики <…> В ноте МИД [Литвы] строго потребовал от Республики Беларусь как можно скорее дать разъяснения», — говорится в сообщении.

Как указали в МИД Литвы, соответствующее решение стало ответом на несколько инцидентов нарушения границы двух государств со стороны белорусских пограничников, в том числе 12 и 18 апреля. В ведомстве подчеркнули, что ждут от Минска мер, которые позволят не допустить повторения подобных инцидентов.

При этом в Белоруссии обвинения со стороны Литвы уже назвали «сотрясанием воздуха». По мнению белорусского МИД, подобные случаи можно было бы просто урегулировать, если бы литовская сторона не свернула пограничное сотрудничество с Минском.

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