Суд отменил слушание по делу обвиняемого в утечке данных Пентагона Тейшейры

Слушание по делу гражданина США Джека Тейшейры, которого обвиняют в утечке секретных документов Пентагона, отменил судья Дэвид Хэннэси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: US Air National Guard US Air National Guard

«Постановление судьи Дэвида Хэннэси: отменить слушание по вопросу меры пресечения, назначенное на 19 апреля 2023 года», – сказано в решении суда.

При этом ранее защита обвиняемого попросила суд перенести слушание примерно на две недели, чтобы взять больше времени «для решения вопросов, представленных в ходатайстве правительства о содержании под стражей».