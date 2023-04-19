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20 минут назад

Суд отменил слушание по делу обвиняемого в утечке данных Пентагона Тейшейры

Елена Прошина

Слушание по делу гражданина США Джека Тейшейры, которого обвиняют в утечке секретных документов Пентагона, отменил судья Дэвид Хэннэси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд отменил слушание по делу обвиняемого в утечке данных Пентагона Тейшейры
Фото: US Air National GuardUS Air National Guard

«Постановление судьи Дэвида Хэннэси: отменить слушание по вопросу меры пресечения, назначенное на 19 апреля 2023 года», – сказано в решении суда.

При этом ранее защита обвиняемого попросила суд перенести слушание примерно на две недели, чтобы взять больше времени «для решения вопросов, представленных в ходатайстве правительства о содержании под стражей».

Ранее Джека Тейшейру арестовали по обвинению в сливе секретных документов Пентагона. Обвиняемый является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам. Согласно позиции обвинения, Тейшейра виновен в несанкционированном хранении и передаче секретной информации, которая касалась национальной обороны. По этим обвинениям ему ему грозит до 10 лет заключения под стражей.

В мире,Джек Тейшейра,Пентагон,
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