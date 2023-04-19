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Депутата Рады обвинили в поддержке РФ

На Украине предъявили обвинение в поддержке России с помощью раздачи листовок бывшему депутату Верховной рады. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора страны.

Депутата Рады обвинили в поддержке РФ
© РИА Новости

Отмечается, что речь идет о бывшем народном депутате от «запрещенной Коммунистической партии» Украины. Его подозревают в «оправдании вооруженной агрессии РФ».

«По данным следствия, мужчина активно занимался пророссийской пропагандой. Он изготавливал агитационные листовки в поддержку РФ и распечатывал их дома на собственном принтере. После этого бывший нардеп распространял их по Харьковскому району среди местных жителей», — говорится в посте.

В прокуратуре Украины подчеркивают, что в листовках «содержалась информация, имеющая публичный характер и потенциал влияния на систему знаний, соцустановки, эмоциональную, когнитивную и мотивационную сферы». Кроме того они «стимулировали у читателей одобрение и желание оправдать вооруженную агрессию РФ против Украины», указывается в тексте.

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