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Молдавия объявила персоной нон грата российского дипломата

Сотрудника российского посольства в Кишиневе объявили персоной нон грата, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Филип Кожокару. Его слова передает ТАСС.

Молдавия объявила персоной нон грата российского дипломата
© ТАСС

«Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе», — сказал он, отметив, что двух других российских дипломатов лишили специального допуска в аэропорт. При этом, имена сотрудников посольства не называются.

Ранее пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ сообщил, что МИД Молдавии объявит persona non grata российского дипломата и лишит еще двоих аккредитации в кишиневском международном аэропорту.

По заявлению молдавских чиновников, на такое решение Кишинев пошел после «неподобающего поведения» сотрудников посольства России накануне, когда во въезде в страну отказали главе Татарстана Рустаму Минниханову. В МИД России пообещали ответить на эти действия Молдавии.

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