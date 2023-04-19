Молдавия объявила персоной нон грата российского дипломата

«Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе», — сказал он, отметив, что двух других российских дипломатов лишили специального допуска в аэропорт. При этом, имена сотрудников посольства не называются.