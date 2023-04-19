$81.65+0.0589.37-0.20

В СМИ подтвердили взятие аэропорта Мероэ под контроль суданской армии

Местные СМИ подтвердили переход военного аэропорта в Мероэ под контроль армии Судана. Об этом сообщает РИА «Новости».

В СМИ подтвердили взятие аэропорта Мероэ под контроль суданской армии
© Пресс-служба МИД РФ

Согласно имеющимся данным, аэропорт был захвачен после ожесточенных боёв между армией Судана и Силами быстрого реагирования. Для подтверждения этого факта военное командование Судана пригласило местные телеканалы самолично посетить аэропорт.

Эту информацию также подтвердил телеканал «Аль-Арабия» – специальный корреспондент продемонстрировал кадры с суданскими военнослужащими, которые располагались на территории аэропорта.

Напомним, что 15 апреля в Судане начался вооружённый конфликт между армией страны и Силами быстрого реагирования (спецназом). В результате столкновений зафиксированы многочисленные жертвы, в том числе среди мирного населения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий