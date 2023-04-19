В СМИ подтвердили взятие аэропорта Мероэ под контроль суданской армии
Местные СМИ подтвердили переход военного аэропорта в Мероэ под контроль армии Судана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющимся данным, аэропорт был захвачен после ожесточенных боёв между армией Судана и Силами быстрого реагирования. Для подтверждения этого факта военное командование Судана пригласило местные телеканалы самолично посетить аэропорт.
Эту информацию также подтвердил телеканал «Аль-Арабия» – специальный корреспондент продемонстрировал кадры с суданскими военнослужащими, которые располагались на территории аэропорта.
Напомним, что 15 апреля в Судане начался вооружённый конфликт между армией страны и Силами быстрого реагирования (спецназом). В результате столкновений зафиксированы многочисленные жертвы, в том числе среди мирного населения.