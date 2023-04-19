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Бывший советник ЦРУ заявил о провальном давлении США на Россию

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США провалились в попытке оказать экономическое давление на Россию. Об этом ЦРУ Джеймс Рикардс.

Бывший советник ЦРУ заявил о провальном давлении США на Россию
© Lenta.ru

«Если сложить все санкции вместе, то многие ожидали снижения российского ВВП на 25% в 2022 году. Это масштабно. Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь легкое замедление, а не крах», — заявил он.

По словам бывшего сотрудника разведки, антироссийские санкции навредили не экономике России, а по ударили по позициям США в мире.

Ранее Рикардс сообщил, что крах Украины в нынешнем конфликте неизбежен из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ. Он отметил, что это может спровоцировать страны Запада, в частности, США на определенные действия, к примеру, на прямой конфликт с Россией.

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