Бывший советник ЦРУ заявил о провальном давлении США на Россию

«Если сложить все санкции вместе, то многие ожидали снижения российского ВВП на 25% в 2022 году. Это масштабно. Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь легкое замедление, а не крах», — заявил он.
По словам бывшего сотрудника разведки, антироссийские санкции навредили не экономике России, а по ударили по позициям США в мире.
Ранее Рикардс сообщил, что крах Украины в нынешнем конфликте неизбежен из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ. Он отметил, что это может спровоцировать страны Запада, в частности, США на определенные действия, к примеру, на прямой конфликт с Россией.