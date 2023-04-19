Названо вероятное наказание для опубликовавшего документы Пентагона американца

«Уже в тюрьме он сменил пол. По суду Челси приговорили к 35 годам лишения свободы. Но она просидела только семь, потом срок скостили. Возможно, с Тейшейра будет то же самое: сейчас мы находимся в ситуации военного времени, так что реакция на произошедшее будет жесткой. Не зря мы наблюдаем истерику, связанную с тем, что слив документов не позволил начать украинское контрнаступление», — заметил политолог.