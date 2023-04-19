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8 минут назад

Названо вероятное наказание для опубликовавшего документы Пентагона американца

Lenta.ru

Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейру, обвиняемому в публикации секретных документов Пентагона, может грозить серьезный срок, от 10 лет лишения свободы. Ранее обвиненная в схожем преступлении Челси Мэннинг была осуждена на 35 лет заключения. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Малек Дудаков.

Названо вероятное наказание для опубликовавшего документы Пентагона американца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ему грозит серьезный срок, потому что и обвинения достаточно серьезные: это ненадлежащее хранение секретных документов, которое, в принципе, можно дотянуть до шпионажа и работу в пользу врагов США, России и Китая. Пока ему грозит, как минимум, 10 лет, но, возможно, и больше», — сказал Дудаков.

Он напомнил о прецеденте Брэдли Мэннинга, который, находясь на службе в армии США, так же, как Тейшейра, обнародовал секретные документы, к которым получил доступ.

«Уже в тюрьме он сменил пол. По суду Челси приговорили к 35 годам лишения свободы. Но она просидела только семь, потом срок скостили. Возможно, с Тейшейра будет то же самое: сейчас мы находимся в ситуации военного времени, так что реакция на произошедшее будет жесткой. Не зря мы наблюдаем истерику, связанную с тем, что слив документов не позволил начать украинское контрнаступление», — заметил политолог.

Напомним, Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные документы. Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

В мире,Брэдли Мэннинг,НАТО,Пентагон,
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