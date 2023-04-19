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Опрос показал, что более половины молдаван против присоединения к НАТО

Центр социологических исследований SBS-Reseаrch опубликовал данные опроса среди граждан Молдовы, согласно которым более половины молдаван не хотят присоединения страны к НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Опрос показал, что более половины молдаван против присоединения к НАТО
© РИА Новости

В опросе приняли участие 1015 граждан Молдовы. При этом погрешность результатов составляет 3%. Согласно полученным данным, присоединение к НАТО поддержало только 34,6% опрошенных. При этом 52,6% полагают, что Молдовы не нужно становиться членом альянса. Ещё 8,4% воздержались от ответа.

Ранее Европарламент принял резолюцию о начале переговоров по вопросу вступления Молдовы в Евросоюз.

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