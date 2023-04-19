Швейцария лишила статуса беженца более 10 тысяч украинцев

«Люди больше не имеют статуса S, потому что они покинули Швейцарию. Большинство из них, вероятно, вернулись на Украину», — заявила она, добавив, что секретариат по миграции ожидает в 2023 году получить от 20 000 до 23 000 заявок на получение статуса S.