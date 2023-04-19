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Швейцария лишила статуса беженца более 10 тысяч украинцев

Власти Швейцарии лишили защитного статуса S, или статуса беженца, более 10 тысяч граждан Украины, сообщила пресс-секретарь швейцарского Государственного секретариата по миграции Анне Сезар. Ее цитирует РИА Новости.

Швейцария лишила статуса беженца более 10 тысяч украинцев
© Lenta.ru

«Люди больше не имеют статуса S, потому что они покинули Швейцарию. Большинство из них, вероятно, вернулись на Украину», — заявила она, добавив, что секретариат по миграции ожидает в 2023 году получить от 20 000 до 23 000 заявок на получение статуса S.

Ранее украинские беженцы провели акцию протеста из-за условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. По их словам, в центре размещения отсутствует приватность, уровень обучения детей является слабым, а санитарные условия — плохими. В акции участвовали десять украинцев, которые принесли флаг страны и плакаты.

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