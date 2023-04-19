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ЕК подала в суд на члена ЕС из-за цыганских детей

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Еврокомиссия (ЕК) подала иск в суд Евросоюза (ЕС) против Словакии из-за дискриминации цыганских детей, которые часто попадают в школы для учащихся с особенностями умственного развития или вовсе в отдельные классы. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

ЕК подала в суд на члена ЕС из-за цыганских детей
© РИА Новости

По данным ЕК, в 2022 году Словакия стала страной с самой высокой долей сегрегации цыган в сфере образовании в Европе — 65 процентов учеников цыганского происхождения в возрасте от 6 до 15 лет посещали школы, где цыгане преобладали среди обучающихся.

Отмечается, что ЕК еще в 2019 году призывала Словакию прилагать усилия для интеграции цыганских детей в европейское общество, но позднее усилия Братиславы были признаны недостаточными.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что фермерам из нескольких стран Европейского союза (ЕС) выделят финансовую помощь за возврат к импорту украинского зерна. В Еврокомиссии также отметили, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходим общий европейский подход в действиях стран блока.

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