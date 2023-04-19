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На Украине объявили о начале контрнаступления в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в Донбассе на четырех направлениях. Об этом заместитель министра обороны республики Анна Маляр заявила в эфире телеканала «Рада».

Украинские дроны атаковали завод в Курской области

Запущенные с территории Украины беспилотники атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, атака произошла ночью 19 апреля, около 2:30 ночи. Дроны сбросили на территорию предприятия снаряды от гранатомета АГС-17, утверждает Mash. Сообщается, что найдены девять воронок от взрывов, еще один боеприпас не разорвался, его обезвредили.

Захарова: разговор с послами Британии и США прошел в жесткой тональности

Разговор с вызванными во вторник в МИД России послами США, Великобритании и Канады прошел в жесткой тональности, заявила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

"Они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем в жесткой тональности, без какого-то желания что-то смягчить или спустить на тормозах", - отметила дипломат в среду в эфире радио Sputnik.

Назван рекордно подорожавший продукт за год санкций

По результатам исследования Росстата выяснилось, что жевательная резинка стала самым заметно подорожавшим продуктом в России за последний год. Средняя цена упаковки жвачки в магазинах в марте 2023 года составляла 39 рублей, что на 22,3% выше, чем в марте прошлого года, пишет РБК. Резкий рост цен на жвачку связан с западными санкциями и зависимостью производства от импорта.

Украинский посол заявил о достижении Россией «ключевых целей» СВО

Lenta.ru

Взяв под контроль крупную атомную электростанцию для снабжения Крыма электричеством и обеспечив полуостров пресной водой, Россия достигла «ключевых целей» специальной военной операции на Украине. Об этом заявил посол республики в Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek

Евросоюз подал в суд на шесть европейских стран

Евросоюз подал в суд на Словакию, Данию, Польшу, Болгарию, Португалию и Бельгию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что иск на Данию был подан из-за несоблюдения правил предоставления автобусных перевозок и услуг. На Словакию и Португалию Евросоюз подал в суд за несвоевременную оплату доставки товаров.

В России увеличат социальный налоговый вычет

Социальные налоговые вычеты по расходам россиян на лечение и образование увеличат. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 19 апреля.

Документ внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Они предложили изменения в Налоговый кодекс, которые вдвое увеличивают сумму, с которой люди смогут получить налоговый вычет в 13 процентов по расходам на обучение ребенка, — с 50 до 110 тысяч рублей. Со 120 до 150 тысяч рублей увеличат сумму, с которой получают налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств.

Вирусолог рассказал об особенностях пришедшего в Россию «арктура»

Выявленный в России новый подвид коронавируса «арктур» принципиально не отличается от предыдущих вариантов и не способен вызвать серьезный подъем заболеваемости. Об этом в разговоре с Рамблером заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Российские военные эксперты получили посылки со статуэтками

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Не меняя пять человек получили подозрительные посылки от неизвестного отправителя, сообщает издание Mash.

Среди получателей таких "подарков" оказались политолог Константин Сивков, известный своим участием в общественно-политических ток-шоу, а также его коллеги Владислав Шурыгин, Константин Исаев, Тимофей Сергейчев и корреспондент агентства ТАСС Михаил Терещенко. Известно, что посылки были отправлены из Ульяновска неизвестным, который представился Никитой Бариным.

Полстяная: мне выставили условие – отказаться от гражданства РФ