Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила готовность ввести ограничения на импорт украинских пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса на уровне ЕС в своем письме в адрес руководства пяти восточноевропейских стран (Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии). Об этом в среду сообщило Польское радио со ссылкой на комментарий представителя ЕК Даны Спинант.

"Комиссия использует чрезвычайные полномочия для запрета ввоза с Украины четырех продуктов - пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Решение на уровне ЕС заменит односторонние решения о запрете импорта, принятые Польшей, Венгрией и Словакией и анонсированные Болгарией и Румынией. Комиссия также объявила, что начинает расследование в отношении других, как она описала, чувствительных продуктов, которые ввозятся в Евросоюз с Украины", - отмечается в сообщении.

Представитель ЕК также подтвердила Польскому радио готовность Брюсселя увеличить пакет помощи для фермеров из стран, пострадавших от затоваривания рынков украинской аграрной продукцией, с €75 до €100 млн.

15 апреля кабинет министров Польши заявил, что вводит временный запрет на ввоз зерна и пищевой продукции с Украины. Аналогичный шаг предприняли правительства Венгрии и Словакии. Позднее схожие меры анонсировали в Болгарии и Румынии. В Варшаве и Будапеште отметили, что вынуждены пойти на эту меру из-за отсутствия реакции со стороны Еврокомиссии на свои требования предоставить европейскую помощь венгерским и польским фермерам, несущим значительные убытки из-за затоваривания рынков этих стран продукцией с Украины.