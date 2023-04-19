Зеленский посетил участок белорусско-украинской границы

Как говорится в сообщении в Telegram-канале, Зеленский провел в Волынской области совещание, на котором обсуждались меры по усилению и охране границы, а также обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений. В свою очередь в пресс-службе украинского президента добавили, что "в целях обеспечения надежной защиты украинской границы <...> происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения".

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информирует, что ситуация там остается стабильной. Тем не менее украинские подразделения создают рвы и заграждения, а также ведут наблюдение при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ноябре прошлого года украинские власти сообщили, что выстроили уже около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области. В марте Демченко сообщил, что Украина приступила к созданию специальной пограничной зоны на границе с Белоруссией и РФ. По его словам, местами она может достигать ширины до двух километров.