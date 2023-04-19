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49 минут назад

Зеленский посетил участок белорусско-украинской границы

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Президент Украины Владимир Зеленский побывал на участке границы страны на стыке с Белоруссией и Польшей. Видеоотчет о поездке размещен в среду в его Telegram-канале.

"Волынь. Граница Украины с Белоруссией и Польшей", - говорится в подводке к видео.

На кадрах видно, что Зеленский осмотрел укрепления, а также средства наблюдения, которыми оснащена погранзастава.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале, Зеленский провел в Волынской области совещание, на котором обсуждались меры по усилению и охране границы, а также обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений. В свою очередь в пресс-службе украинского президента добавили, что "в целях обеспечения надежной защиты украинской границы <...> происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения".

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Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информирует, что ситуация там остается стабильной. Тем не менее украинские подразделения создают рвы и заграждения, а также ведут наблюдение при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ноябре прошлого года украинские власти сообщили, что выстроили уже около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области. В марте Демченко сообщил, что Украина приступила к созданию специальной пограничной зоны на границе с Белоруссией и РФ. По его словам, местами она может достигать ширины до двух километров.

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