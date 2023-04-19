Премьер-министра Эстонии сравнили со Сталиным

«Посмотрите, что вы делаете сейчас в плане повышения налогов: налог на недвижимость, который неизмерим, налог на автомобили, налог на роскошь, акцизные налоги, НСО — все они растут. По сути, вы повторяете то, что делал Сталин», — заявил депутат.

По его мнению, в Советском союзе из-за политики коллективизации люди лишались собственности, а «зажиточные хутора должны были переходить в колхозы».

Кая Каллас не согласилась с таким сравнением и заявила, что в 1939 году в Эстонии увеличили расходы на оборону в ожидании «большой войны», но все равно не успели к ней подготовиться. Премьер-министр считает, что страна должна найти дополнительные средства на обеспечение безопасности, чтобы не лишиться независимости.