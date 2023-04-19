В Раде предложили запретить россиянам владеть землей на Украине

В Верховную раду внесли законопроект «о защите права собственности украинского народа», вводящий запрет на владение украинской землей для россиян. Документ опубликован на сайте Рады.

Законопроект предлагает установить запрет на передачу россиянам права собственности на землю, земельные участки, леса, недра, а также запрет на пользование водными объектами. Это касается граждан РФ, юридических лиц из России, международных объединений и организаций, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.

Авторы законопроекта также призвали запретить россиянам какую-либо деятельность в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

В пояснительной записке к документу эти меры объясняются боевыми действиями на Украине.

Авторы законопроекта подчеркнули, что в таких обстоятельствах право собственности России «и подконтрольных ей лиц на природные ресурсы (национальные богатства) Украины представляют прямую угрозу национальным интересам».