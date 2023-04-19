$81.60-0.0389.57-0.09

В Раде предложили запретить россиянам владеть землей на Украине

53

В Верховную раду внесли законопроект «о защите права собственности украинского народа», вводящий запрет на владение украинской землей для россиян. Документ опубликован на сайте Рады.

В Раде предложили запретить россиянам владеть землей на Украине
© РИА Новости

Законопроект предлагает установить запрет на передачу россиянам права собственности на землю, земельные участки, леса, недра, а также запрет на пользование водными объектами. Это касается граждан РФ, юридических лиц из России, международных объединений и организаций, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.

Авторы законопроекта также призвали запретить россиянам какую-либо деятельность в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

В пояснительной записке к документу эти меры объясняются боевыми действиями на Украине.

Авторы законопроекта подчеркнули, что в таких обстоятельствах право собственности России «и подконтрольных ей лиц на природные ресурсы (национальные богатства) Украины представляют прямую угрозу национальным интересам».

Ранее власти Литвы запретили россиянам покупать недвижимость в стране. Исключение сделано для граждан РФ, имеющих временный или постоянный вид на жительство в Литве, а также для россиян, унаследовавших имущество в стране.

53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий