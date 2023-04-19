Евросоюз подал в суд на шесть европейских стран

Евросоюз подал в суд на Словакию, Данию, Польшу, Болгарию, Португалию и Бельгию. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что иск на Данию был подан из-за несоблюдения правил предоставления автобусных перевозок и услуг. На Словакию и Португалию Евросоюз подал в суд за несвоевременную оплату доставки товаров.
В адрес Польши и Болгарии был подан иск за нарушение правил об электронном взносе в национальное законодательство. В то же время Бельгия, по данным Евросоюза, нарушила правила перенесения директивы для того, чтобы избежать выплаты налогов.
В конце февраля сообщалось, что румынский европарламентарий, лидер партии "Народное движение" Эуджен Томак подал в Суд Евросоюза иск против Совета ЕС в связи с тем, что 8 декабря 2022 года Румынии было, по его мнению, несправедливо отказано в присоединении к Шенгенскому пространству.
Он выразил убеждение в том, что в результате данного процесса республика сможет попасть в Шенгенское пространство быстрее, чем путем политических переговоров. Томак также выразил сожаление о том, что в повестку дня заседания Совета ЕС по внутренним делам и юстиции, которое намечено на 9 марта, не включен вопрос о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенскому пространству.