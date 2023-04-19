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Вучич сообщил о требовании Швеции от Сербии ввести санкции против России

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Сербия стремится остаться военно нейтральной, несмотря на требование Швеции ввести санкции против РФ и согласовать свою внешнюю политику с европейской. Об этом в среду заявил президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом.

"Господин Билльстрём настаивал на том, что Сербия должна ввести санкции против РФ и повторил это несколько раз, требуя согласования нашей внешней политики со странами, которые или являются членами ЕС или с теми, кто находится на европейском пути. <...> Он указал, что Швеция после 200 лет военной нейтральности сейчас решила присоединиться к военному блоку. Я объяснил, что понимаю позицию Швеции, но надо понимать и нашу позицию. На нас именно этот военный блок напал без одобрения Совбеза ООН в 1999 году, так что наши эмоции немного другие, и мы стремимся остаться военно-нейтральными и не присоединяться именно к тому блоку, который на нас против воли ООН напал, желая нарушить территориальную целостность нашей страны и растоптать решение ООН, и конечно же это нанесло тяжелые жертвы среди мирного населения, военных и полиции в нашей стране", - заявил Вучич, поблагодарив министра иностранных дел Швеции за откровенность.

Президент подчеркнул, что он понял "все сообщения" Швеции от санкций против РФ до того, как Белград должен вести себя с Приштиной, и напомнил, что Сербия "независимое и суверенное государство", которое принимает решения, "разумеется, имея в виду" точку зрения ее партнеров.

Вучич: Сербия введет санкции против РФ только в безвыходной ситуации

После начала специальной военной операции России на Украине президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также Вучич заявил, что его страна готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

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