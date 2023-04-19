"Господин Билльстрём настаивал на том, что Сербия должна ввести санкции против РФ и повторил это несколько раз, требуя согласования нашей внешней политики со странами, которые или являются членами ЕС или с теми, кто находится на европейском пути. <...> Он указал, что Швеция после 200 лет военной нейтральности сейчас решила присоединиться к военному блоку. Я объяснил, что понимаю позицию Швеции, но надо понимать и нашу позицию. На нас именно этот военный блок напал без одобрения Совбеза ООН в 1999 году, так что наши эмоции немного другие, и мы стремимся остаться военно-нейтральными и не присоединяться именно к тому блоку, который на нас против воли ООН напал, желая нарушить территориальную целостность нашей страны и растоптать решение ООН, и конечно же это нанесло тяжелые жертвы среди мирного населения, военных и полиции в нашей стране", - заявил Вучич, поблагодарив министра иностранных дел Швеции за откровенность.