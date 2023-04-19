Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен обещала фермерам шести восточных стран Евросоюза помощь в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна из Украины. Об этом пишет ТАСС.

В число стран входит Венгрия и Польша. При этом от фермеров потребовали соблюдать единство ЕС в вопросах торговли и принципов единого рынка и таможенного пространства. Отмечается, что ранее фермерам, уже направили €56,3 млн.

«В первую очередь в рамках поддержки мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в €56,3 млн», - говорится в документе ЕК.