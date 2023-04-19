$81.60-0.0389.57-0.09

Глава ЕК пообещала фермерам €100 млн за отмену запрета импорта украинского зерна

15

Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен обещала фермерам шести восточных стран Евросоюза помощь в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна из Украины. Об этом пишет ТАСС.

В число стран входит Венгрия и Польша. При этом от фермеров потребовали соблюдать единство ЕС в вопросах торговли и принципов единого рынка и таможенного пространства. Отмечается, что ранее фермерам, уже направили €56,3 млн.

Путин озвучил требования России по зерновой сделке

«В первую очередь в рамках поддержки мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в €56,3 млн», - говорится в документе ЕК.

Ранее Польша потребовала от Украины гарантии того, что предназначенная для транзита сельскохозяйственная продукция не будет оставаться в стране. Министр сельского хозяйства Роберт Телус отметил, что правительство страны не согласно с тем, что расходы на помощь Украине должны нести польские фермеры.

15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий