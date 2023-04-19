$81.60-0.0389.57-0.09
24 минуты назад

Болгария запретила импорт продовольствия с Украины

Никита Бородкин

Болгария вводит временный запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзитных товаров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр технического правительства Гылыб Донев.

Болгария запретила импорт продовольствия с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение приняли из-за того, что за прошедший год в стране остались значительные объемы продовольствия. Это нарушило товарные цепочки в сфере его производства. Сложившаяся ситуация может привести к крайне серьезным последствиям для болгарского бизнеса.

Донев надеется, что Брюссель поймет позицию ряда стран, которые приняли аналогичное решение. Болгария и дальше будет поддерживать Украину, однако «банкротство болгарских фермеров» никак этому не поможет.

Напомним, что ранее схожие решения приняли Польша и Венгрия. Против украинского зерна выступали местные фермеры, которые обращали внимание на большое количество украинской сельхозпродукции, которая поступает в страны без пошлин. Позднее к запрету на ввоз продовольствия из Украины присоединилась и Словакия.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий