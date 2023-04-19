Болгария запретила импорт продовольствия с Украины

Болгария вводит временный запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзитных товаров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр технического правительства Гылыб Донев.

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Решение приняли из-за того, что за прошедший год в стране остались значительные объемы продовольствия. Это нарушило товарные цепочки в сфере его производства. Сложившаяся ситуация может привести к крайне серьезным последствиям для болгарского бизнеса.

Донев надеется, что Брюссель поймет позицию ряда стран, которые приняли аналогичное решение. Болгария и дальше будет поддерживать Украину, однако «банкротство болгарских фермеров» никак этому не поможет.