Болгария запретила импорт продовольствия с Украины

Болгария вводит временный запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзитных товаров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр технического правительства Гылыб Донев.
Решение приняли из-за того, что за прошедший год в стране остались значительные объемы продовольствия. Это нарушило товарные цепочки в сфере его производства. Сложившаяся ситуация может привести к крайне серьезным последствиям для болгарского бизнеса.
Донев надеется, что Брюссель поймет позицию ряда стран, которые приняли аналогичное решение. Болгария и дальше будет поддерживать Украину, однако «банкротство болгарских фермеров» никак этому не поможет.
Напомним, что ранее схожие решения приняли Польша и Венгрия. Против украинского зерна выступали местные фермеры, которые обращали внимание на большое количество украинской сельхозпродукции, которая поступает в страны без пошлин. Позднее к запрету на ввоз продовольствия из Украины присоединилась и Словакия.