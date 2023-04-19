Протасевич частично признал обвинение

Однако он не признал сумму ущерба примерно в 25 миллионов белорусских рублей (около 8,5 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру»), пошедших на оплату труда сотрудникам Министерства внутренних дел (МВД), Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерства здравоохранения.