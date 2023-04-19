Протасевич частично признал обвинение

Экс-глава Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич частично признал новое обвинение, передает «Sputnik Беларусь». Протасевич частично признал ущерб, нанесенный Министерству транспорта, из-за блокировки средств передвижения.
Однако он не признал сумму ущерба примерно в 25 миллионов белорусских рублей (около 8,5 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру»), пошедших на оплату труда сотрудникам Министерства внутренних дел (МВД), Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерства здравоохранения.
«Та часть, которая касается усиленного несения службы МВД и МЧС, я не признаю», — сказал Протасевич в суде в Минске.
Ранее его обвинили и в повторном руководстве экстремистским формированием. Сторона обвинения утверждает, что Протасевич в 2020 году переехал из Варшавы в Вильнюс и администрировал Telegram-канал «Беларусь головного мозга», который в республике признан экстремистским формированием.