Сотни машин с украинской продукцией застряли на границе с Польшей

Затор из 300 автомобилей с украинской продукцией образовался на границе с Польшей. Об этом сообщает телеканал ТСН.ua.

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Речь идет о пункте пропуска «Рава-Руська».

«Во Львовской области огромная пробка из грузовиков перед пунктом пропуска «Рава-Русская»: стоят около трех сотен автомобилей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть машин везет сельскохозяйственную продукцию в Польшу или транзитом в страны ЕС.

Один из украинских водителей заявил, что затор возник в связи с тем, что польским пограничникам дали указание не пропускать водителей с «товаром продовольственного характера». Это продукция, которая проходит контроль на ветеринарном пункте.

Источник также отметил, что там приняли попытки блокировки дороги, однако они не увенчались успехом. По его словам, на это «никто не обращает внимание».