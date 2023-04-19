Писателя Александра Архангельского не пустили в Грузию

В Грузию не пустили российского писателя и литературоведа Александра Архангельского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пост Архангельского в социальной сети Facebook.

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Литератор уточнил, что прилетел в Тбилиси вечером 18 апреля. У 20 мужчин, включая Архангельского, в очереди на паспортный контроль "забрали документы" для проверки, уточнил он, после чего его "вежливо, но ничего не объясняя", расспросили о том, в частности, был ли он в Абхазии.

"Примерно через 40 минут ко мне подошли три человека, объявили, что принято решение не пропускать меня на территорию страны и депортировать тем же самолетом", — объяснил он.

Писатель отметил, что причину отказа ему назовут в посольстве Грузии в Москве. Он не считает, что к его депортации причастна российская сторона.

"Да, было ощущение бардака суверенной системы отсева", — резюмировал он.

Планировалось, что в Тбилиси 19 апреля Архангельский будет участвовать в демонстрации и обсуждении фильма "Голод" о событиях в СССР в начале 1920-х годов.