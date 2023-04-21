В Киево-Печерскую лавру прибыла полиция особого назначения

Сотрудники силовых структур, в том числе полиция особого назначения, в пятницу утром прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. Полиция срезала замки одного из корпусов монастыря, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По его данным, речь идет о 44-м корпусе Киево-Печерской лавры. Полиция не только срезала замки, но и отключила сигнализацию.

Союз также публикует видео, на котором видно сотрудников полиции у корпуса, двери в здание после взлома открыты.

В пятницу утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил, что сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в Храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" на территории монастыря.

В среду сотрудники заповедника и члены комиссии министерства культуры по приему-передаче имущества впервые проникли и опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры при содействии сотрудников полиции, замки помещений срезали болгаркой. УПЦ подала заявления против полиции и заповедника.