$81.62-0.0489.46+0.09

В Киево-Печерскую лавру прибыла полиция особого назначения

Сотрудники силовых структур, в том числе полиция особого назначения, в пятницу утром прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. Полиция срезала замки одного из корпусов монастыря, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

В Киево-Печерскую лавру прибыла полиция особого назначения
© ТАСС

По его данным, речь идет о 44-м корпусе Киево-Печерской лавры. Полиция не только срезала замки, но и отключила сигнализацию.

Союз также публикует видео, на котором видно сотрудников полиции у корпуса, двери в здание после взлома открыты.

В пятницу утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил, что сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в Храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" на территории монастыря.

В среду сотрудники заповедника и члены комиссии министерства культуры по приему-передаче имущества впервые проникли и опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры при содействии сотрудников полиции, замки помещений срезали болгаркой. УПЦ подала заявления против полиции и заповедника.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий